SOLPUMP Pris idag

Livepriset för SOLPUMP (SOLPUMP) idag är $ 0.01674609, med en förändring på 2.38% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SOLPUMP till USD är$ 0.01674609 per SOLPUMP.

SOLPUMP rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,518,764, med ett cirkulerande utbud på 90.31M SOLPUMP. Under de senaste 24 timmarna handlades SOLPUMP mellan $ 0.01560453 (lägsta) och $ 0.01687985 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02417307, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00712638.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SOLPUMP med +0.20% under den senaste timmen och +13.54% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SOLPUMP (SOLPUMP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M Cirkulationsutbud 90.31M 90.31M 90.31M Totalt utbud 189,193,465.193782 189,193,465.193782 189,193,465.193782

