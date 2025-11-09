Solid Pris idag

Livepriset för Solid (SOLID) idag är $ 0.954624, med en förändring på 1.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SOLID till USD är$ 0.954624 per SOLID.

Solid rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 62,073, med ett cirkulerande utbud på 65.02K SOLID. Under de senaste 24 timmarna handlades SOLID mellan $ 0.953112 (lägsta) och $ 0.973271 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.096, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.342748.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SOLID med -0.51% under den senaste timmen och +0.55% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Solid (SOLID) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 62.07K Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 62.07K Cirkulationsutbud 65.02K Totalt utbud 65,023.038682

