Skyops Pris idag

Livepriset för Skyops (SKYOPS) idag är --, med en förändring på 0.16% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SKYOPS till USD är-- per SKYOPS.

Skyops rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 16,769.42, med ett cirkulerande utbud på 67.26M SKYOPS. Under de senaste 24 timmarna handlades SKYOPS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00204963, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SKYOPS med -- under den senaste timmen och -13.03% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Skyops (SKYOPS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 16.77K$ 16.77K $ 16.77K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 24.93K$ 24.93K $ 24.93K Cirkulationsutbud 67.26M 67.26M 67.26M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Skyops är $ 16.77K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SKYOPS är 67.26M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 24.93K.