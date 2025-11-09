SKELETON Pris idag

Livepriset för SKELETON (SKELSUI) idag är --, med en förändring på 4.75% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SKELSUI till USD är-- per SKELSUI.

SKELETON rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 61,326, med ett cirkulerande utbud på 1.00B SKELSUI. Under de senaste 24 timmarna handlades SKELSUI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SKELSUI med -0.07% under den senaste timmen och -2.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SKELETON (SKELSUI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 61.33K$ 61.33K $ 61.33K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 61.33K$ 61.33K $ 61.33K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för SKELETON är $ 61.33K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SKELSUI är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 61.33K.