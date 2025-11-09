SimiliScan Pris idag

Livepriset för SimiliScan (SMS) idag är --, med en förändring på 1.38% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SMS till USD är-- per SMS.

SimiliScan rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,963.91, med ett cirkulerande utbud på 100.00M SMS. Under de senaste 24 timmarna handlades SMS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00376516, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SMS med -0.56% under den senaste timmen och -91.09% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SimiliScan (SMS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 10.96K$ 10.96K $ 10.96K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 10.96K$ 10.96K $ 10.96K Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för SimiliScan är $ 10.96K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SMS är 100.00M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 10.96K.