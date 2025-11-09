SHILLGUY Pris (SHILL)
Livepriset för SHILLGUY (SHILL) idag är $ 0.00001438, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SHILL till USD är$ 0.00001438 per SHILL.
SHILLGUY rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 14,368.13, med ett cirkulerande utbud på 999.39M SHILL. Under de senaste 24 timmarna handlades SHILL mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00450327, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00001291.
I kortsiktigt resultat, rörde sig SHILL med -- under den senaste timmen och -16.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för SHILLGUY är $ 14.37K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SHILL är 999.39M, med ett totalt utbud på 999389775.161719. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 14.37K.
--
--
-16.10%
-16.10%
Under dagen var prisförändringen på SHILLGUY till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på SHILLGUY till USD $ -0.0000047487.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på SHILLGUY till USD $ -0.0000045246.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på SHILLGUY till USD $ -0.00000414411665871703.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|--
|30 dagar
|$ -0.0000047487
|-33.02%
|60 dagar
|$ -0.0000045246
|-31.46%
|90 dagar
|$ -0.00000414411665871703
|-22.37%
År 2040 skulle priset på SHILLGUY potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
SHILLGUY is an AI agent meme token for next-gen shilling. Open-source, AI-powered, and hyped by the community — this is $SHILL’s future!
It’s not just hype — it’s backed by next-gen tech, including an open-source AI agent that self-shills like a pro, analyzes trends, and keeps the vibes pumping. Think of it as your ride-or-die for the meme coin space, turning heads and stacking clout across socials. With a solid roadmap, killer airdrops, and a buzzing community, SHILLGUY isn’t playing — it’s here to moon
MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!
|Tid (UTC+8)
|Typ
|Information
|11-08 07:05:00
|Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC
De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet
Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel
Dagens bästa kryptopumpar
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.