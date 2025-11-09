SHILLGUY Pris idag

Livepriset för SHILLGUY (SHILL) idag är $ 0.00001438, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SHILL till USD är$ 0.00001438 per SHILL.

SHILLGUY rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 14,368.13, med ett cirkulerande utbud på 999.39M SHILL. Under de senaste 24 timmarna handlades SHILL mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00450327, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00001291.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SHILL med -- under den senaste timmen och -16.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SHILLGUY (SHILL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 14.37K$ 14.37K $ 14.37K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 14.37K$ 14.37K $ 14.37K Cirkulationsutbud 999.39M 999.39M 999.39M Totalt utbud 999,389,775.161719 999,389,775.161719 999,389,775.161719

