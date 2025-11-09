BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Sharp Token idag är 0.00632269 USD.SHARP börsvärdet är 18,819,452 USD. Följ prisuppdateringar för SHARP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Sharp Token idag är 0.00632269 USD.SHARP börsvärdet är 18,819,452 USD. Följ prisuppdateringar för SHARP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om SHARP

SHARP prisinformation

Vad är SHARP

SHARP whitepaper

SHARP officiell webbplats

SHARP tokenomics

SHARP Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Sharp Token Logotyp

Sharp Token Pris (SHARP)

Onoterad

1 SHARP-till-USD pris i realtid:

$0.00632269
$0.00632269$0.00632269
-5.30%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Sharp Token (SHARP) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:40:52 (UTC+8)

Sharp Token Pris idag

Livepriset för Sharp Token (SHARP) idag är $ 0.00632269, med en förändring på 5.31% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SHARP till USD är$ 0.00632269 per SHARP.

Sharp Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 18,819,452, med ett cirkulerande utbud på 2.98B SHARP. Under de senaste 24 timmarna handlades SHARP mellan $ 0.00619255 (lägsta) och $ 0.0067787 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0120001, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00441049.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SHARP med -0.11% under den senaste timmen och +7.22% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Sharp Token (SHARP) Marknadsinformation

$ 18.82M
$ 18.82M$ 18.82M

--
----

$ 431.40M
$ 431.40M$ 431.40M

2.98B
2.98B 2.98B

68,230,000,000.0
68,230,000,000.0 68,230,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Sharp Token är $ 18.82M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SHARP är 2.98B, med ett totalt utbud på 68230000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 431.40M.

Sharp Token Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00619255
$ 0.00619255$ 0.00619255
lägsta under 24-timmar
$ 0.0067787
$ 0.0067787$ 0.0067787
högsta under 24-timmar

$ 0.00619255
$ 0.00619255$ 0.00619255

$ 0.0067787
$ 0.0067787$ 0.0067787

$ 0.0120001
$ 0.0120001$ 0.0120001

$ 0.00441049
$ 0.00441049$ 0.00441049

-0.11%

-5.30%

+7.22%

+7.22%

Sharp Token (SHARP) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Sharp Token till USD $ -0.000354561539645504.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Sharp Token till USD $ -0.0015637030.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Sharp Token till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Sharp Token till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000354561539645504-5.30%
30 dagar$ -0.0015637030-24.73%
60 dagar$ 0--
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Sharp Token

Sharp Token (SHARP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SHARP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Sharp Token (SHARP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Sharp Token potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Sharp Token kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SHARP prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Sharp Token Price Prediction.

Vad är Sharp Token (SHARP)

Sharp Economy solves the biggest challenge of Web3—onboarding users from Web2 into decentralized ecosystems. Instead of requiring startups or communities to build complex blockchain infrastructure, Sharp Economy provides plug-and-play tools to tokenize user engagement, learning, and growth. Its focus areas include education, nonprofits, youth and college athletes, healthcare, creators, and builders, with partners already in the pipeline. The ecosystem is powered by four key components:

  • Sharp Platform – a no-code Web3 platform for tokenization and rewards.
  • Sharp Token ($SHARP) – the fuel of the ecosystem, enabling rewards, growth, and governance.
  • Sharp Protocol – decentralized infrastructure for tokenomics and distribution.
  • Sharp Rewards App – a SocialFi super app that gamifies activities and rewards users daily. Key features include Learn2Earn, Contribute2Earn, and Spend2Grow, which allow users to earn tokens for learning or contributing and spend them on personal growth. Unlike most tokens, Sharp Economy is community-first, bridging millions of Web2 users into Web3 with real-world utility and sustainable growth.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Sharp Token (SHARP) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Sharp Token

Hur mycket kommer 1 Sharp Token att vara värd år 2030?
Om Sharp Token skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Sharp Token-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:40:52 (UTC+8)

Sharp Token (SHARP) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Sharp Token

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2974
$0.2974$0.2974

+48.70%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0023604
$0.0023604$0.0023604

+237.20%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004452
$0.00004452$0.00004452

+125.98%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04816
$0.04816$0.04816

+105.72%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001934
$0.000000001934$0.000000001934

+74.07%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000007249
$0.000007249$0.000007249

+44.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.