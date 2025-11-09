Sharp Token Pris idag

Livepriset för Sharp Token (SHARP) idag är $ 0.00632269, med en förändring på 5.31% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SHARP till USD är$ 0.00632269 per SHARP.

Sharp Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 18,819,452, med ett cirkulerande utbud på 2.98B SHARP. Under de senaste 24 timmarna handlades SHARP mellan $ 0.00619255 (lägsta) och $ 0.0067787 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0120001, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00441049.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SHARP med -0.11% under den senaste timmen och +7.22% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Sharp Token (SHARP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 18.82M$ 18.82M $ 18.82M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 431.40M$ 431.40M $ 431.40M Cirkulationsutbud 2.98B 2.98B 2.98B Totalt utbud 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0

