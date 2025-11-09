SENATE Pris idag

Livepriset för SENATE (SENATE) idag är $ 0.00218541, med en förändring på 7.57% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SENATE till USD är$ 0.00218541 per SENATE.

SENATE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 300,565, med ett cirkulerande utbud på 137.53M SENATE. Under de senaste 24 timmarna handlades SENATE mellan $ 0.00199015 (lägsta) och $ 0.00219917 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 5.85, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00103497.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SENATE med +0.46% under den senaste timmen och +4.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SENATE (SENATE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 300.57K$ 300.57K $ 300.57K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 356.85K$ 356.85K $ 356.85K Cirkulationsutbud 137.53M 137.53M 137.53M Totalt utbud 163,287,975.308217 163,287,975.308217 163,287,975.308217

