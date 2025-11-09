Runnit Pris idag

Livepriset för Runnit (RUNNIT) idag är --, med en förändring på 5.08% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RUNNIT till USD är-- per RUNNIT.

Runnit rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 160,036, med ett cirkulerande utbud på 984.03M RUNNIT. Under de senaste 24 timmarna handlades RUNNIT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00184201, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RUNNIT med -0.03% under den senaste timmen och -14.81% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Runnit (RUNNIT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 160.04K$ 160.04K $ 160.04K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 160.04K$ 160.04K $ 160.04K Cirkulationsutbud 984.03M 984.03M 984.03M Totalt utbud 984,031,303.8837128 984,031,303.8837128 984,031,303.8837128

Det aktuella börsvärdet för Runnit är $ 160.04K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av RUNNIT är 984.03M, med ett totalt utbud på 984031303.8837128. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 160.04K.