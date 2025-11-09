ROY Pris idag

Livepriset för ROY (ROY) idag är $ 0.00123147, med en förändring på 0.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ROY till USD är$ 0.00123147 per ROY.

ROY rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,231,461, med ett cirkulerande utbud på 999.99M ROY. Under de senaste 24 timmarna handlades ROY mellan $ 0.00119436 (lägsta) och $ 0.00125935 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00608046, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00048689.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ROY med +0.47% under den senaste timmen och -6.91% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ROY (ROY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Cirkulationsutbud 999.99M 999.99M 999.99M Totalt utbud 999,990,887.638654 999,990,887.638654 999,990,887.638654

