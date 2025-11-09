Robora Pris idag

Livepriset för Robora (RBR) idag är $ 0.01136911, med en förändring på 3.50% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RBR till USD är$ 0.01136911 per RBR.

Robora rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 773,724, med ett cirkulerande utbud på 68.01M RBR. Under de senaste 24 timmarna handlades RBR mellan $ 0.01094675 (lägsta) och $ 0.01191695 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.210107, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0093672.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RBR med +0.51% under den senaste timmen och -41.73% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Robora (RBR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 773.72K$ 773.72K $ 773.72K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Cirkulationsutbud 68.01M 68.01M 68.01M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

