Robora Pris (RBR)
Livepriset för Robora (RBR) idag är $ 0.01136911, med en förändring på 3.50% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RBR till USD är$ 0.01136911 per RBR.
Robora rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 773,724, med ett cirkulerande utbud på 68.01M RBR. Under de senaste 24 timmarna handlades RBR mellan $ 0.01094675 (lägsta) och $ 0.01191695 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.210107, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0093672.
I kortsiktigt resultat, rörde sig RBR med +0.51% under den senaste timmen och -41.73% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Robora är $ 773.72K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av RBR är 68.01M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.14M.
Under dagen var prisförändringen på Robora till USD $ -0.00041202978004323.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Robora till USD $ -0.0096915784.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Robora till USD $ -0.0083340021.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Robora till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ -0.00041202978004323
|-3.49%
|30 dagar
|$ -0.0096915784
|-85.24%
|60 dagar
|$ -0.0083340021
|-73.30%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på Robora potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Robora is a decentralized AI orchestration platform for robotics and IoT, designed to unify fragmented data, software, and hardware into a collaborative, blockchain-powered ecosystem.
Functioning as a framework and marketplace that empowers users to build, train, deploy, and monetize intelligent Synths/Robots. Think of it as the "Web3-hub for physical AI.
Tackle Real Issues High costs, security vulnerabilities (70% endpoint breaches), and slow deployment.
User Benefits 80% cost reduction via intuitive tools; immutable blockchain security.
Community Power Collaborate globally in a token-driven ecosystem for accelerated innovation.
Synths: Embed AI Brains in Your Robots
"Synths are autonomous agents that power robots with perceive-reason-act intelligence. Using VLA models, they handle tasks like grasping or navigation running locally for speed and scaling via our Grid. Customize, train, and embed them effortlessly."
|Tid (UTC+8)
|Typ
|Information
|11-08 07:05:00
|Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
