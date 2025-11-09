Ref Finance Pris idag

Livepriset för Ref Finance (REF) idag är $ 0.122975, med en förändring på 11.97% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för REF till USD är$ 0.122975 per REF.

Ref Finance rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 11,890,825, med ett cirkulerande utbud på 95.97M REF. Under de senaste 24 timmarna handlades REF mellan $ 0.106909 (lägsta) och $ 0.127882 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 10.64, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.04128611.

I kortsiktigt resultat, rörde sig REF med +2.76% under den senaste timmen och +31.17% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Ref Finance (REF) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 11.89M$ 11.89M $ 11.89M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 12.39M$ 12.39M $ 12.39M Cirkulationsutbud 95.97M 95.97M 95.97M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

