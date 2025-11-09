Quantlink Pris idag

Livepriset för Quantlink (QLK) idag är --, med en förändring på 1.17% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för QLK till USD är-- per QLK.

Quantlink rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 13,969.27, med ett cirkulerande utbud på 100.00M QLK. Under de senaste 24 timmarna handlades QLK mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.080298, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig QLK med -- under den senaste timmen och -12.54% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Quantlink (QLK) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 13.97K$ 13.97K $ 13.97K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 13.97K$ 13.97K $ 13.97K Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Quantlink är $ 13.97K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av QLK är 100.00M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 13.97K.