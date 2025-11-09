PumpMeme Pris idag

Livepriset för PumpMeme (PM) idag är $ 1.12, med en förändring på 0.85% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PM till USD är$ 1.12 per PM.

PumpMeme rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 26,098,793, med ett cirkulerande utbud på 23.00M PM. Under de senaste 24 timmarna handlades PM mellan $ 1.12 (lägsta) och $ 1.14 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.15, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.026.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PM med -1.12% under den senaste timmen och -1.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

PumpMeme (PM) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 26.10M$ 26.10M $ 26.10M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 113.47M$ 113.47M $ 113.47M Cirkulationsutbud 23.00M 23.00M 23.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

