Puffverse Pris idag

Livepriset för Puffverse (PFVS) idag är $ 0.0031187, med en förändring på 3.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PFVS till USD är$ 0.0031187 per PFVS.

Puffverse rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 363,653, med ett cirkulerande utbud på 116.62M PFVS. Under de senaste 24 timmarna handlades PFVS mellan $ 0.00292647 (lägsta) och $ 0.00395524 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.086767, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00255455.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PFVS med +2.01% under den senaste timmen och +2.83% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Puffverse (PFVS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 363.65K$ 363.65K $ 363.65K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.12M$ 3.12M $ 3.12M Cirkulationsutbud 116.62M 116.62M 116.62M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Puffverse är $ 363.65K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PFVS är 116.62M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.12M.