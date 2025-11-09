PoolFans Pris idag

Livepriset för PoolFans (FANS) idag är --, med en förändring på 1.92% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FANS till USD är-- per FANS.

PoolFans rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 832,098, med ett cirkulerande utbud på 100.00B FANS. Under de senaste 24 timmarna handlades FANS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FANS med +0.35% under den senaste timmen och -20.32% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

PoolFans (FANS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 832.10K$ 832.10K $ 832.10K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 832.10K$ 832.10K $ 832.10K Cirkulationsutbud 100.00B 100.00B 100.00B Totalt utbud 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för PoolFans är $ 832.10K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FANS är 100.00B, med ett totalt utbud på 100000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 832.10K.