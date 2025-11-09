Polyagent Pris idag

Livepriset för Polyagent (POLYAGENT) idag är --, med en förändring på 9.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för POLYAGENT till USD är-- per POLYAGENT.

Polyagent rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 38,221, med ett cirkulerande utbud på 999.95M POLYAGENT. Under de senaste 24 timmarna handlades POLYAGENT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00213733, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig POLYAGENT med +0.46% under den senaste timmen och -6.60% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Polyagent (POLYAGENT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 38.22K$ 38.22K $ 38.22K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 38.22K$ 38.22K $ 38.22K Cirkulationsutbud 999.95M 999.95M 999.95M Totalt utbud 999,948,380.661984 999,948,380.661984 999,948,380.661984

