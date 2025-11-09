POKI Pris idag

Livepriset för POKI (POKI) idag är --, med en förändring på 2.29% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för POKI till USD är-- per POKI.

POKI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 13,079.11, med ett cirkulerande utbud på 984.06M POKI. Under de senaste 24 timmarna handlades POKI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00106015, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig POKI med -- under den senaste timmen och -19.24% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

POKI (POKI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 13.08K$ 13.08K $ 13.08K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 13.29K$ 13.29K $ 13.29K Cirkulationsutbud 984.06M 984.06M 984.06M Totalt utbud 999,845,689.148339 999,845,689.148339 999,845,689.148339

