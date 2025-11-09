POKI Pris (POKI)
Livepriset för POKI (POKI) idag är --, med en förändring på 2.29% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för POKI till USD är-- per POKI.
POKI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 13,079.11, med ett cirkulerande utbud på 984.06M POKI. Under de senaste 24 timmarna handlades POKI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00106015, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig POKI med -- under den senaste timmen och -19.24% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för POKI är $ 13.08K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av POKI är 984.06M, med ett totalt utbud på 999845689.148339. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 13.29K.
--
-2.29%
-19.24%
-19.24%
Under dagen var prisförändringen på POKI till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på POKI till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på POKI till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på POKI till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|-2.29%
|30 dagar
|$ 0
|-62.55%
|60 dagar
|$ 0
|--
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på POKI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
In the fast-moving world of Solana, traders, builders, and communities are always on the lookout for something that blends fun, utility, and excitement. That’s where POKI comes in. More than just a token, POKI is your entry pass to a thrilling journey across the Solana ecosystem, delivering both entertainment and opportunity in one sweet package.
POKI isn’t just about speculation—it’s about creating a culture where holding a token feels like being part of an adventure. Imagine every chart movement, every pump, and every dip becoming part of a storyline that the community builds together. With its lighthearted spirit and bold vision, POKI transforms trading into an experience rather than a chore. Holding POKI is like strapping yourself in for a roller coaster—there are ups, downs, and surprises, but the ride is always unforgettable.
On Solana, speed and low fees set the stage for innovation, and POKI embraces that environment fully. Transactions are fast, communities form quickly, and momentum builds in real time. POKI’s mission is to harness that energy and channel it into a growing movement. It’s not just another token sitting idly on the blockchain—it’s alive, moving with the market, and designed to bring people together.
What makes POKI special is its dual identity: it’s both a meme and a mission. As a meme, it brings the fun, the culture, and the virality that crypto loves. As a mission, it provides structure, plans, and goals that keep the community anchored. A portion of supply is carefully allocated, strategies are transparent, and the roadmap is guided by the principle of sustainability. The balance between hype and long-term vision is what gives POKI its unique flavor.
Whether you’re a casual trader looking for excitement, a Solana degen chasing the next big play, or a believer in community-driven projects, POKI welcomes you. This is not just a ticket you hold—it’s a pass that grants you access to moments, memes, and milestones that will define your crypto journey.
The sweetest ride isn’t about the destination—it’s about the thrill of being on board. With POKI, you’re not just buying a token, you’re joining a movement that’s ready to light up Solana with energy, laughter, and growth. So buckle up, because the ride has just begun.
