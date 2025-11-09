Pinealon Pris idag

Livepriset för Pinealon (PNL) idag är $ 0.00003134, med en förändring på 4.14% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PNL till USD är$ 0.00003134 per PNL.

Pinealon rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 31,335, med ett cirkulerande utbud på 999.71M PNL. Under de senaste 24 timmarna handlades PNL mellan $ 0.00003137 (lägsta) och $ 0.00003277 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00044206, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00002694.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PNL med -0.78% under den senaste timmen och -10.66% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Pinealon (PNL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 31.34K$ 31.34K $ 31.34K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 31.34K$ 31.34K $ 31.34K Cirkulationsutbud 999.71M 999.71M 999.71M Totalt utbud 999,706,666.019517 999,706,666.019517 999,706,666.019517

