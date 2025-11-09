Photon Pris idag

Livepriset för Photon (PHOTON) idag är $ 0.23092, med en förändring på 7.74% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PHOTON till USD är$ 0.23092 per PHOTON.

Photon rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 413,731, med ett cirkulerande utbud på 1.79M PHOTON. Under de senaste 24 timmarna handlades PHOTON mellan $ 0.22701 (lägsta) och $ 0.253177 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.679355, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.03011794.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PHOTON med -1.58% under den senaste timmen och -36.98% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Photon (PHOTON) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 413.73K$ 413.73K $ 413.73K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M Cirkulationsutbud 1.79M 1.79M 1.79M Totalt utbud 8,967,492.0 8,967,492.0 8,967,492.0

Det aktuella börsvärdet för Photon är $ 413.73K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PHOTON är 1.79M, med ett totalt utbud på 8967492.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.07M.