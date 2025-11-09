PHASMA Pris idag

Livepriset för PHASMA (PHASMA) idag är --, med en förändring på 20.11% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PHASMA till USD är-- per PHASMA.

PHASMA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 173,217, med ett cirkulerande utbud på 21.16B PHASMA. Under de senaste 24 timmarna handlades PHASMA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PHASMA med -8.52% under den senaste timmen och +39.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

PHASMA (PHASMA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 173.22K$ 173.22K $ 173.22K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 201.97K$ 201.97K $ 201.97K Cirkulationsutbud 21.16B 21.16B 21.16B Totalt utbud 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0

Det aktuella börsvärdet för PHASMA är $ 173.22K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PHASMA är 21.16B, med ett totalt utbud på 24669800000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 201.97K.