ORCIB Pris idag

Livepriset för ORCIB (PALMO) idag är $ 0.01675632, med en förändring på 2.81% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PALMO till USD är$ 0.01675632 per PALMO.

ORCIB rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 42,465,619, med ett cirkulerande utbud på 2.53B PALMO. Under de senaste 24 timmarna handlades PALMO mellan $ 0.01667755 (lägsta) och $ 0.01756098 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.043821, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01643771.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PALMO med -0.11% under den senaste timmen och -27.42% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ORCIB (PALMO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 42.47M$ 42.47M $ 42.47M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 52.43M$ 52.43M $ 52.43M Cirkulationsutbud 2.53B 2.53B 2.53B Totalt utbud 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711

Det aktuella börsvärdet för ORCIB är $ 42.47M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PALMO är 2.53B, med ett totalt utbud på 3124999957.442711. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 52.43M.