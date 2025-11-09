Orbitt Token Pris idag

Livepriset för Orbitt Token (ORBT) idag är $ 0.07866, med en förändring på 3.05% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ORBT till USD är$ 0.07866 per ORBT.

Orbitt Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,174,863, med ett cirkulerande utbud på 14.94M ORBT. Under de senaste 24 timmarna handlades ORBT mellan $ 0.077945 (lägsta) och $ 0.082427 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.694947, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00138494.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ORBT med +0.32% under den senaste timmen och -19.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Orbitt Token (ORBT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Cirkulationsutbud 14.94M 14.94M 14.94M Totalt utbud 19,999,616.89577021 19,999,616.89577021 19,999,616.89577021

