Open Source Pris idag

Livepriset för Open Source (OS) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OS till USD är-- per OS.

Open Source rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 44,774, med ett cirkulerande utbud på 100.00M OS. Under de senaste 24 timmarna handlades OS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04628724, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig OS med -- under den senaste timmen och -32.87% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Open Source (OS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 44.77K$ 44.77K $ 44.77K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 44.77K$ 44.77K $ 44.77K Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Open Source är $ 44.77K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av OS är 100.00M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 44.77K.