Omnia Protocol Pris idag

Livepriset för Omnia Protocol (OMNIA) idag är $ 0.00348697, med en förändring på 1.08% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OMNIA till USD är$ 0.00348697 per OMNIA.

Omnia Protocol rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 74,954, med ett cirkulerande utbud på 21.50M OMNIA. Under de senaste 24 timmarna handlades OMNIA mellan $ 0.00310293 (lägsta) och $ 0.00348527 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.724005, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00100478.

I kortsiktigt resultat, rörde sig OMNIA med +0.39% under den senaste timmen och -13.36% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Omnia Protocol (OMNIA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 74.95K$ 74.95K $ 74.95K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 343.12K$ 343.12K $ 343.12K Cirkulationsutbud 21.50M 21.50M 21.50M Totalt utbud 98,399,222.0 98,399,222.0 98,399,222.0

