NONOS Pris idag

Livepriset för NONOS (NOX) idag är $ 0.0053248, med en förändring på 23.65% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NOX till USD är$ 0.0053248 per NOX.

NONOS rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,250,342, med ett cirkulerande utbud på 798.22M NOX. Under de senaste 24 timmarna handlades NOX mellan $ 0.00505473 (lägsta) och $ 0.00697421 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01143162, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0010326.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NOX med +1.77% under den senaste timmen och -39.53% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

NONOS (NOX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.25M$ 4.25M $ 4.25M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.25M$ 4.25M $ 4.25M Cirkulationsutbud 798.22M 798.22M 798.22M Totalt utbud 798,216,365.779682 798,216,365.779682 798,216,365.779682

