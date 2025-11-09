Moonsama Pris idag

Livepriset för Moonsama (SAMA) idag är $ 0.00241715, med en förändring på 0.22% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SAMA till USD är$ 0.00241715 per SAMA.

Moonsama rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,804,975, med ett cirkulerande utbud på 745.50M SAMA. Under de senaste 24 timmarna handlades SAMA mellan $ 0.00210912 (lägsta) och $ 0.00246887 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.072871, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00180914.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SAMA med -0.08% under den senaste timmen och +1.24% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Moonsama (SAMA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Cirkulationsutbud 745.50M 745.50M 745.50M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Moonsama är $ 1.80M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SAMA är 745.50M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.42M.