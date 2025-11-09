Moolah Pris idag

Livepriset för Moolah (MOOLAH) idag är $ 0.00366574, med en förändring på 3.98% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MOOLAH till USD är$ 0.00366574 per MOOLAH.

Moolah rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,668,805, med ett cirkulerande utbud på 1.00B MOOLAH. Under de senaste 24 timmarna handlades MOOLAH mellan $ 0.00364685 (lägsta) och $ 0.00392455 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01318652, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0034949.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MOOLAH med +0.02% under den senaste timmen och -70.36% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Moolah (MOOLAH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Moolah är $ 3.67M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MOOLAH är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.67M.