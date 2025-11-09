Modulr Pris idag

Livepriset för Modulr (EMDR) idag är $ 6.03, med en förändring på 9.57% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för EMDR till USD är$ 6.03 per EMDR.

Modulr rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,353,018, med ett cirkulerande utbud på 722.08K EMDR. Under de senaste 24 timmarna handlades EMDR mellan $ 5.97 (lägsta) och $ 6.77 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 80.59, medan det lägsta priset någonsin var $ 3.24.

I kortsiktigt resultat, rörde sig EMDR med -0.08% under den senaste timmen och -14.72% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Modulr (EMDR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.35M$ 4.35M $ 4.35M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.03M$ 6.03M $ 6.03M Cirkulationsutbud 722.08K 722.08K 722.08K Totalt utbud 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

