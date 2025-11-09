Mint Blockchain Pris idag

Livepriset för Mint Blockchain (MINT) idag är $ 0.00272169, med en förändring på 5.14% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MINT till USD är$ 0.00272169 per MINT.

Mint Blockchain rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 535,929, med ett cirkulerande utbud på 195.95M MINT. Under de senaste 24 timmarna handlades MINT mellan $ 0.00256495 (lägsta) och $ 0.00274766 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.079854, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00144984.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MINT med -0.08% under den senaste timmen och -1.55% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Mint Blockchain (MINT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 535.93K$ 535.93K $ 535.93K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M Cirkulationsutbud 195.95M 195.95M 195.95M Totalt utbud 999,999,999.5153956 999,999,999.5153956 999,999,999.5153956

