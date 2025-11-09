BörsDEX+
Livepriset för Mint Blockchain idag är 0.00272169 USD.MINT börsvärdet är 535,929 USD. Följ prisuppdateringar för MINT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om MINT

MINT prisinformation

Vad är MINT

MINT whitepaper

MINT officiell webbplats

MINT tokenomics

MINT Prisförutsägelse

Mint Blockchain Logotyp

Mint Blockchain Pris (MINT)

Onoterad

1 MINT-till-USD pris i realtid:

$0.00272169
$0.00272169
+5.10%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Mint Blockchain (MINT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:21:12 (UTC+8)

Mint Blockchain Pris idag

Livepriset för Mint Blockchain (MINT) idag är $ 0.00272169, med en förändring på 5.14% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MINT till USD är$ 0.00272169 per MINT.

Mint Blockchain rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 535,929, med ett cirkulerande utbud på 195.95M MINT. Under de senaste 24 timmarna handlades MINT mellan $ 0.00256495 (lägsta) och $ 0.00274766 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.079854, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00144984.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MINT med -0.08% under den senaste timmen och -1.55% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Mint Blockchain (MINT) Marknadsinformation

$ 535.93K
$ 535.93K

--
--

$ 2.74M
$ 2.74M

195.95M
195.95M

999,999,999.5153956
999,999,999.5153956

Det aktuella börsvärdet för Mint Blockchain är $ 535.93K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MINT är 195.95M, med ett totalt utbud på 999999999.5153956. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.74M.

Mint Blockchain Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00256495
$ 0.00256495
lägsta under 24-timmar
$ 0.00274766
$ 0.00274766
högsta under 24-timmar

$ 0.00256495
$ 0.00256495

$ 0.00274766
$ 0.00274766

$ 0.079854
$ 0.079854

$ 0.00144984
$ 0.00144984

-0.08%

+5.14%

-1.55%

-1.55%

Mint Blockchain (MINT) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Mint Blockchain till USD $ +0.00013298.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Mint Blockchain till USD $ -0.0001945336.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Mint Blockchain till USD $ +0.0010880151.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Mint Blockchain till USD $ -0.005569884235962594.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00013298+5.14%
30 dagar$ -0.0001945336-7.14%
60 dagar$ +0.0010880151+39.98%
90 dagar$ -0.005569884235962594-67.17%

Prisförutsägelse för Mint Blockchain

Mint Blockchain (MINT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MINT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Mint Blockchain (MINT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Mint Blockchain potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Mint Blockchain kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MINT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Mint Blockchain Price Prediction.

Vad är Mint Blockchain (MINT)

Mint Blockchain is an Ethereum Layer2 network initiated by NFTScan Labs and the MintCore developer team, starting its development in October 2023. The mainnet launched in May 2024, marking the beginning of its ecosystem development phase.

Mint Blockchain is built on the OP Stack, positioning it as a native Layer2 solution and a core member of the Optimism Superchain. Its DA layer relies on the Ethereum mainnet, ensuring security through Ethereum’s consensus mechanism. Being fully EVM-compatible, Ethereum developers can seamlessly expand their projects onto Mint Blockchain. As a Layer2 scaling network, Mint Blockchain significantly reduces gas fees, enhancing scalability for the Ethereum ecosystem.

The Mint team is actively developing a comprehensive suite of open-source infrastructure around NFT assets on Mint Blockchain, including NIPs Platform, Mint Studio, IP Layer, Mint Liquid, and NFT-AI Agent.

Mint Blockchain’s Vision & Mission:

Using NFTs to connect global users and AI Agents, enabling every individual in human society—including both humans and AI Agents—to freely own NFT assets. Our goal is to make NFTs the most unrestricted value carrier in the crypto world.

Mint Blockchain (MINT) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Mint Blockchain

Hur mycket kommer 1 Mint Blockchain att vara värd år 2030?
Om Mint Blockchain skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Mint Blockchain-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:21:12 (UTC+8)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2976

$0.0021954

$0.00004302

$0.04607

$0.000000001885

$0.000000000821

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.