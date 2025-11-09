Mint Blockchain Pris (MINT)
Livepriset för Mint Blockchain (MINT) idag är $ 0.00272169, med en förändring på 5.14% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MINT till USD är$ 0.00272169 per MINT.
Mint Blockchain rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 535,929, med ett cirkulerande utbud på 195.95M MINT. Under de senaste 24 timmarna handlades MINT mellan $ 0.00256495 (lägsta) och $ 0.00274766 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.079854, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00144984.
I kortsiktigt resultat, rörde sig MINT med -0.08% under den senaste timmen och -1.55% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Mint Blockchain är $ 535.93K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MINT är 195.95M, med ett totalt utbud på 999999999.5153956. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.74M.
-0.08%
+5.14%
-1.55%
-1.55%
Under dagen var prisförändringen på Mint Blockchain till USD $ +0.00013298.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Mint Blockchain till USD $ -0.0001945336.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Mint Blockchain till USD $ +0.0010880151.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Mint Blockchain till USD $ -0.005569884235962594.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ +0.00013298
|+5.14%
|30 dagar
|$ -0.0001945336
|-7.14%
|60 dagar
|$ +0.0010880151
|+39.98%
|90 dagar
|$ -0.005569884235962594
|-67.17%
År 2040 skulle priset på Mint Blockchain potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Mint Blockchain is an Ethereum Layer2 network initiated by NFTScan Labs and the MintCore developer team, starting its development in October 2023. The mainnet launched in May 2024, marking the beginning of its ecosystem development phase.
Mint Blockchain is built on the OP Stack, positioning it as a native Layer2 solution and a core member of the Optimism Superchain. Its DA layer relies on the Ethereum mainnet, ensuring security through Ethereum’s consensus mechanism. Being fully EVM-compatible, Ethereum developers can seamlessly expand their projects onto Mint Blockchain. As a Layer2 scaling network, Mint Blockchain significantly reduces gas fees, enhancing scalability for the Ethereum ecosystem.
The Mint team is actively developing a comprehensive suite of open-source infrastructure around NFT assets on Mint Blockchain, including NIPs Platform, Mint Studio, IP Layer, Mint Liquid, and NFT-AI Agent.
Mint Blockchain’s Vision & Mission:
Using NFTs to connect global users and AI Agents, enabling every individual in human society—including both humans and AI Agents—to freely own NFT assets. Our goal is to make NFTs the most unrestricted value carrier in the crypto world.
|Tid (UTC+8)
|Typ
|Information
|11-08 07:05:00
|Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
