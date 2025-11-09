mindshare Pris idag

Livepriset för mindshare (MINDSHARE) idag är --, med en förändring på 15.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MINDSHARE till USD är-- per MINDSHARE.

mindshare rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 352,377, med ett cirkulerande utbud på 999.95M MINDSHARE. Under de senaste 24 timmarna handlades MINDSHARE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00243364, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MINDSHARE med +0.47% under den senaste timmen och -16.39% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

mindshare (MINDSHARE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 352.38K$ 352.38K $ 352.38K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 352.38K$ 352.38K $ 352.38K Cirkulationsutbud 999.95M 999.95M 999.95M Totalt utbud 999,949,315.206204 999,949,315.206204 999,949,315.206204

Det aktuella börsvärdet för mindshare är $ 352.38K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MINDSHARE är 999.95M, med ett totalt utbud på 999949315.206204. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 352.38K.