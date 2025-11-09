Mike Pris idag

Livepriset för Mike (MIKE) idag är $ 0.00001797, med en förändring på 3.14% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MIKE till USD är$ 0.00001797 per MIKE.

Mike rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 17,968.27, med ett cirkulerande utbud på 1.00B MIKE. Under de senaste 24 timmarna handlades MIKE mellan $ 0.00001785 (lägsta) och $ 0.00001855 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00013531, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00001292.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MIKE med +0.13% under den senaste timmen och +12.60% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Mike (MIKE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 17.97K$ 17.97K $ 17.97K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 17.97K$ 17.97K $ 17.97K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Mike är $ 17.97K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MIKE är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 17.97K.