Midas mHYPER Pris idag

Livepriset för Midas mHYPER (MHYPER) idag är $ 1.051, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MHYPER till USD är$ 1.051 per MHYPER.

Midas mHYPER rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 96,669,134, med ett cirkulerande utbud på 91.97M MHYPER. Under de senaste 24 timmarna handlades MHYPER mellan $ 1.051 (lägsta) och $ 1.051 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.051, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.024.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MHYPER med 0.00% under den senaste timmen och +0.19% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Midas mHYPER (MHYPER) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 96.67M$ 96.67M $ 96.67M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 96.67M$ 96.67M $ 96.67M Cirkulationsutbud 91.97M 91.97M 91.97M Totalt utbud 91,970,099.16017236 91,970,099.16017236 91,970,099.16017236

Det aktuella börsvärdet för Midas mHYPER är $ 96.67M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MHYPER är 91.97M, med ett totalt utbud på 91970099.16017236. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 96.67M.