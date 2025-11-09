Meter Stable Pris idag

Livepriset för Meter Stable (MTR) idag är $ 0.501064, med en förändring på 0.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MTR till USD är$ 0.501064 per MTR.

Meter Stable rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 197,448, med ett cirkulerande utbud på 391.72K MTR. Under de senaste 24 timmarna handlades MTR mellan $ 0.498025 (lägsta) och $ 0.515191 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 32.69, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.181504.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MTR med -0.76% under den senaste timmen och -1.19% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Meter Stable (MTR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 197.45K$ 197.45K $ 197.45K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 197.45K$ 197.45K $ 197.45K Cirkulationsutbud 391.72K 391.72K 391.72K Totalt utbud 391,721.0 391,721.0 391,721.0

