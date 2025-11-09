Memory Pris idag

Livepriset för Memory (MEM) idag är $ 0.02942883, med en förändring på 1.27% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MEM till USD är$ 0.02942883 per MEM.

Memory rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,211,777, med ett cirkulerande utbud på 75.07M MEM. Under de senaste 24 timmarna handlades MEM mellan $ 0.02913535 (lägsta) och $ 0.03024479 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.120607, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.02710107.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MEM med -0.48% under den senaste timmen och -17.51% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Memory (MEM) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 29.46M$ 29.46M $ 29.46M Cirkulationsutbud 75.07M 75.07M 75.07M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Memory är $ 2.21M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MEM är 75.07M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 29.46M.