MEDXT Pris idag

Livepriset för MEDXT (MEDXT) idag är $ 0.00163612, med en förändring på 0.97% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MEDXT till USD är$ 0.00163612 per MEDXT.

MEDXT rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 34,120,026, med ett cirkulerande utbud på 20.85B MEDXT. Under de senaste 24 timmarna handlades MEDXT mellan $ 0.0016065 (lägsta) och $ 0.00168427 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00342141, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MEDXT med +0.33% under den senaste timmen och +7.23% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

MEDXT (MEDXT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 34.12M$ 34.12M $ 34.12M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 40.90M$ 40.90M $ 40.90M Cirkulationsutbud 20.85B 20.85B 20.85B Totalt utbud 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0

