MAX Pris idag

Livepriset för MAX (MAX) idag är $ 0.00085062, med en förändring på 7.58% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MAX till USD är$ 0.00085062 per MAX.

MAX rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 846,403, med ett cirkulerande utbud på 999.67M MAX. Under de senaste 24 timmarna handlades MAX mellan $ 0.00084081 (lägsta) och $ 0.00093036 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.207775, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00084081.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MAX med +0.22% under den senaste timmen och -20.99% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

MAX (MAX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 846.40K$ 846.40K $ 846.40K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 846.40K$ 846.40K $ 846.40K Cirkulationsutbud 999.67M 999.67M 999.67M Totalt utbud 999,671,407.766269 999,671,407.766269 999,671,407.766269

Det aktuella börsvärdet för MAX är $ 846.40K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MAX är 999.67M, med ett totalt utbud på 999671407.766269. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 846.40K.