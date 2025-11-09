Mashida Pris idag

Livepriset för Mashida (MSHD) idag är $ 0.00998921, med en förändring på 3.42% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MSHD till USD är$ 0.00998921 per MSHD.

Mashida rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 99,930,768, med ett cirkulerande utbud på 10.00B MSHD. Under de senaste 24 timmarna handlades MSHD mellan $ 0.00998933 (lägsta) och $ 0.01042132 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02299756, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0057113.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MSHD med -0.45% under den senaste timmen och -30.04% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Mashida (MSHD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 99.93M$ 99.93M $ 99.93M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 99.93M$ 99.93M $ 99.93M Cirkulationsutbud 10.00B 10.00B 10.00B Totalt utbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Mashida är $ 99.93M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MSHD är 10.00B, med ett totalt utbud på 10000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 99.93M.