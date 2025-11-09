Marse Pris idag

Livepriset för Marse (MARSE) idag är --, med en förändring på 1.37% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MARSE till USD är-- per MARSE.

Marse rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,426.32, med ett cirkulerande utbud på 996.96M MARSE. Under de senaste 24 timmarna handlades MARSE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MARSE med -- under den senaste timmen och -12.72% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Marse (MARSE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 7.43K$ 7.43K $ 7.43K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.43K$ 7.43K $ 7.43K Cirkulationsutbud 996.96M 996.96M 996.96M Totalt utbud 996,963,787.60172 996,963,787.60172 996,963,787.60172

Det aktuella börsvärdet för Marse är $ 7.43K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MARSE är 996.96M, med ett totalt utbud på 996963787.60172. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.43K.