Mars Protocol Pris idag

Livepriset för Mars Protocol (MARS) idag är $ 0.01293126, med en förändring på 2.38% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MARS till USD är$ 0.01293126 per MARS.

Mars Protocol rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,453,403, med ett cirkulerande utbud på 266.47M MARS. Under de senaste 24 timmarna handlades MARS mellan $ 0.00682068 (lägsta) och $ 0.02971641 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.512804, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MARS med -3.19% under den senaste timmen och -11.95% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Mars Protocol (MARS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 3.45M$ 3.45M $ 3.45M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.92M$ 5.92M $ 5.92M Cirkulationsutbud 266.47M 266.47M 266.47M Totalt utbud 457,083,938.78 457,083,938.78 457,083,938.78

