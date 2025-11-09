Mantis Pris idag

Livepriset för Mantis (SN123) idag är $ 2.54, med en förändring på 4.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SN123 till USD är$ 2.54 per SN123.

Mantis rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,650,343, med ett cirkulerande utbud på 1.82M SN123. Under de senaste 24 timmarna handlades SN123 mellan $ 2.47 (lägsta) och $ 2.71 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 7.36, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.84.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SN123 med -0.04% under den senaste timmen och -27.72% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Mantis (SN123) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.65M$ 4.65M $ 4.65M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.65M$ 4.65M $ 4.65M Cirkulationsutbud 1.82M 1.82M 1.82M Totalt utbud 1,822,706.738059471 1,822,706.738059471 1,822,706.738059471

