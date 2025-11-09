MacroHard Pris idag

Livepriset för MacroHard (MHRD) idag är $ 0.00141966, med en förändring på 6.82% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MHRD till USD är$ 0.00141966 per MHRD.

MacroHard rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,439,571, med ett cirkulerande utbud på 1.00B MHRD. Under de senaste 24 timmarna handlades MHRD mellan $ 0.00141363 (lägsta) och $ 0.00158617 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.057629, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00084622.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MHRD med +0.43% under den senaste timmen och -31.14% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

MacroHard (MHRD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för MacroHard är $ 1.44M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MHRD är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.44M.