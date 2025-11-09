Loud Pris idag

Livepriset för Loud (LOUD) idag är $ 0.00170513, med en förändring på 2.51% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LOUD till USD är$ 0.00170513 per LOUD.

Loud rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,705,009, med ett cirkulerande utbud på 999.90M LOUD. Under de senaste 24 timmarna handlades LOUD mellan $ 0.0012918 (lägsta) och $ 0.00188918 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01678074, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LOUD med -3.86% under den senaste timmen och -1.70% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Loud (LOUD) Marknadsinformation

