Liquid Agent Pris idag

Livepriset för Liquid Agent (LIQUID) idag är $ 0.00648404, med en förändring på 9.42% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LIQUID till USD är$ 0.00648404 per LIQUID.

Liquid Agent rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 299,438, med ett cirkulerande utbud på 46.28M LIQUID. Under de senaste 24 timmarna handlades LIQUID mellan $ 0.0059066 (lägsta) och $ 0.00651303 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.145824, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00462751.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LIQUID med +0.09% under den senaste timmen och -0.28% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Liquid Agent (LIQUID) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 299.44K$ 299.44K $ 299.44K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 647.03K$ 647.03K $ 647.03K Cirkulationsutbud 46.28M 46.28M 46.28M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

