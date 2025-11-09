LILLY Pris idag

Livepriset för LILLY ($LILLY) idag är $ 0.00019079, med en förändring på 3.92% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för $LILLY till USD är$ 0.00019079 per $LILLY.

LILLY rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 190,299, med ett cirkulerande utbud på 1.00B $LILLY. Under de senaste 24 timmarna handlades $LILLY mellan $ 0.00018787 (lägsta) och $ 0.00020345 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00100833, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00016775.

I kortsiktigt resultat, rörde sig $LILLY med +0.78% under den senaste timmen och -19.28% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

LILLY ($LILLY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 190.30K$ 190.30K $ 190.30K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 190.30K$ 190.30K $ 190.30K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

