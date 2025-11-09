Libra Pris idag

Livepriset för Libra (LIBRA) idag är $ 0.01043452, med en förändring på 1.73% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LIBRA till USD är$ 0.01043452 per LIBRA.

Libra rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,666,995, med ett cirkulerande utbud på 256.42M LIBRA. Under de senaste 24 timmarna handlades LIBRA mellan $ 0.00935504 (lägsta) och $ 0.01059024 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.752851, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00708354.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LIBRA med +9.49% under den senaste timmen och +11.07% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Libra (LIBRA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 10.40M$ 10.40M $ 10.40M Cirkulationsutbud 256.42M 256.42M 256.42M Totalt utbud 999,989,155.083429 999,989,155.083429 999,989,155.083429

Det aktuella börsvärdet för Libra är $ 2.67M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av LIBRA är 256.42M, med ett totalt utbud på 999989155.083429. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 10.40M.