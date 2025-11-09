LeemonHead Pris idag

Livepriset för LeemonHead (LEEMON) idag är $ 0.00013796, med en förändring på 4.16% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LEEMON till USD är$ 0.00013796 per LEEMON.

LeemonHead rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 138,014, med ett cirkulerande utbud på 1.00B LEEMON. Under de senaste 24 timmarna handlades LEEMON mellan $ 0.00013592 (lägsta) och $ 0.00014439 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00025495, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00012583.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LEEMON med +0.14% under den senaste timmen och -12.28% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

LeemonHead (LEEMON) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 138.01K$ 138.01K $ 138.01K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 138.01K$ 138.01K $ 138.01K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

