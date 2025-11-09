Koru Pris idag

Livepriset för Koru (KORU) idag är $ 0.0000491, med en förändring på 9.32% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KORU till USD är$ 0.0000491 per KORU.

Koru rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 24,274, med ett cirkulerande utbud på 494.40M KORU. Under de senaste 24 timmarna handlades KORU mellan $ 0.00004924 (lägsta) och $ 0.00005414 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00034359, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00004924.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KORU med -0.37% under den senaste timmen och -40.24% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Koru (KORU) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 24.27K$ 24.27K $ 24.27K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 24.27K$ 24.27K $ 24.27K Cirkulationsutbud 494.40M 494.40M 494.40M Totalt utbud 494,398,439.521854 494,398,439.521854 494,398,439.521854

