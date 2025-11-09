kook Pris idag

Livepriset för kook (KOOK) idag är --, med en förändring på 5.19% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KOOK till USD är-- per KOOK.

kook rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 15,036.6, med ett cirkulerande utbud på 999.96M KOOK. Under de senaste 24 timmarna handlades KOOK mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KOOK med -0.74% under den senaste timmen och -14.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

kook (KOOK) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 15.04K$ 15.04K $ 15.04K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 15.04K$ 15.04K $ 15.04K Cirkulationsutbud 999.96M 999.96M 999.96M Totalt utbud 999,956,507.0 999,956,507.0 999,956,507.0

Det aktuella börsvärdet för kook är $ 15.04K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av KOOK är 999.96M, med ett totalt utbud på 999956507.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 15.04K.