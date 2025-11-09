KnockOut Games Pris idag

Livepriset för KnockOut Games (GG) idag är $ 0.0017529, med en förändring på 11.97% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GG till USD är$ 0.0017529 per GG.

KnockOut Games rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,753,443, med ett cirkulerande utbud på 1.00B GG. Under de senaste 24 timmarna handlades GG mellan $ 0.0017554 (lägsta) och $ 0.00207369 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00457556, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00078521.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GG med -0.86% under den senaste timmen och -26.62% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

KnockOut Games (GG) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

